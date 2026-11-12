¡Orgullo boliviano! Francielly Ruiz conquista el oro mundial de jiu-jitsu en Abu Dabi

Bolivia tiene una nueva razón para celebrar en el deporte internacional. Francielly Ruiz, conocida como 'La Brava', se subió a lo más alto del podio en el World Pro 2026 de jiu-jitsu, celebrado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde consiguió la medalla de oro a sus 11 años.

Su consagración llegó después de tomar una decisión que elevó el nivel de su desafío. Al no encontrar contrincantes en su división habitual, la joven tenía la opción de recibir la presea sin pelear. Sin embargo, eligió ponerse a prueba en una categoría superior, donde tuvo que enfrentarse a deportistas que la superaban en aproximadamente 10 kilos.

La representante boliviana no retrocedió ante la diferencia física y terminó imponiéndose en la competencia para quedarse con el título mundial. Un resultado que destaca no solo por la medalla conseguida, sino también por la determinación que mostró para afrontar un reto mayor.

Llegar hasta el escenario internacional tampoco fue sencillo. Para cumplir su objetivo, Ruiz viajó por tierra desde Santa Cruz hasta São Paulo, Brasil, y posteriormente tomó un vuelo con destino a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero el oro en Abu Dabi no es el único logro que acompaña su joven trayectoria. Francielly también se convirtió en la primera boliviana en completar el Grand Slam de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño (IBJJF), un circuito que agrupa importantes competencias de esta disciplina.

Con estos resultados, 'La Brava' lleva el nombre de Bolivia a lo más alto del jiu-jitsu internacional y suma una nueva página de orgullo para el deporte nacional.