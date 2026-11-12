Así llegó La Verde a Lima para enfrentar a Perú: estas son las imágenes de su arribo

La selección boliviana ya se encuentra en Lima, donde este viernes 13 de noviembre tendrá su primer desafío internacional de la doble fecha FIFA. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) compartió imágenes de la llegada de la delegación nacional a la capital peruana.

La Verde emprendió el viaje después de completar tres jornadas de trabajo en Santa Cruz, bajo las órdenes del entrenador Óscar Villegas. Durante esos días, el plantel afinó detalles de cara al compromiso frente al combinado peruano.

El encuentro está programado para las 21:00, hora boliviana, en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. Será una oportunidad para que el cuerpo técnico observe el desempeño de los futbolistas convocados y continúe con el proceso de preparación rumbo a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

La agenda de la selección no terminará en territorio peruano. Una vez finalizado este compromiso, la delegación se trasladará a Guayaquil, donde enfrentará a Ecuador el próximo 17 de noviembre.

Foto: La Verde FBF.

Foto: La Verde FBF.

Foto: La Verde FBF.

Estos dos amistosos representan una nueva prueba para el equipo nacional, que buscará mejorar sus presentaciones después de los resultados adversos registrados en sus últimos encuentros internacionales. Entre ellos figuran las derrotas ante Escocia, Argelia, Paraguay y Argentina.

Foto: La Verde FBF.

Foto: La Verde FBF.

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Ahora, con Lima como primera parada, Bolivia se prepara para volver a la cancha y medir su nivel ante un rival sudamericano.