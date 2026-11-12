El futbolista ecuatoriano Robert Arboleda sorprendió a sus seguidores al lucir una llamativa joya dental que transforma por completo su sonrisa. El defensor del São Paulo mostró en redes sociales unos grillz fabricados con oro de 18 quilates y diamantes naturales.

La pieza fue elaborada en la ciudad de São Paulo mediante un trabajo conjunto entre el joyero especializado Chris Ruffi y el Instituto Rana Saleh. Las imágenes difundidas muestran al jugador durante el proceso y exhibiendo el resultado final.

Los grillz son accesorios dentales removibles que se colocan sobre los dientes. En el caso de Arboleda, el diseño incluye incrustaciones de diamantes naturales con un acabado tipo pavé, tanto en la parte superior como en la inferior de su dentadura.

El defensor, de 34 años, aprovechó el receso del fútbol brasileño por la fecha FIFA para realizarse este cambio estético, que rápidamente despertó comentarios y reacciones en las plataformas digitales.

Aunque el lujo de la pieza llamó la atención, su precio todavía es una incógnita. Ni el futbolista ni los responsables de su fabricación dieron a conocer cuánto costó el trabajo, por lo que las cifras que circulan en algunos medios no cuentan con una confirmación oficial.