¡Decisión inesperada! ¿Por qué Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17?

La selección de Estados Unidos no participará en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. La Federación de Fútbol de ese país tomó la decisión de retirar a su equipo del campeonato y suspender los preparativos que estaban previstos antes de su desplazamiento, ante las preocupaciones por un posible conflicto armado en Oriente Medio.

La determinación fue comunicada a los futbolistas mediante una carta de la federación, cuyo contenido fue divulgado por el medio The Athletic. En el mensaje, la institución explicó que se trataba de una decisión difícil y señaló que la seguridad de los jugadores y del cuerpo técnico era su principal prioridad.

Uno de los factores que influyó en esta medida fue la advertencia de viaje de nivel 3 emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para Qatar, que recomienda reconsiderar los desplazamientos al país por los riesgos relacionados con un posible conflicto armado.

La selección, dirigida por Alex Aldaz, tenía previsto competir en el Grupo J junto a Montenegro, Chile y Argelia. Su debut estaba programado para el 21 de noviembre, mientras que sus siguientes compromisos debían disputarse el 24 y el 27 del mismo mes.

La retirada se produce pocos días antes del inicio del campeonato, que se desarrollará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y contará con 48 selecciones participantes.

¿Qué pasará con el lugar que deja Estados Unidos?

La salida del combinado estadounidense abre una interrogante sobre la conformación definitiva del torneo. Hasta el momento, la FIFA no había comunicado si otra selección ocupará la plaza vacante ni si se realizarán modificaciones en el calendario del Grupo J.

Pese a esta situación, México mantiene su planificación para participar en la competencia, sin que su federación haya anunciado cambios en la preparación del equipo.

El Mundial Sub-17 de Qatar será la segunda edición bajo el nuevo formato de 48 participantes, luego de que la FIFA estableciera que el país asiático albergará cinco ediciones consecutivas del certamen, entre 2025 y 2029.