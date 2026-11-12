Lionel Scaloni renueva con Argentina y seguirá hasta el 2030

Lionel Scaloni seguirá al mando de la selección argentina hasta 2030. La renovación de su contrato fue anunciada oficialmente por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

«Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por el periodo del 2027 al 2030», confirmó Tapia al inicio de su intervención.

El dirigente destacó la importancia de mantener al entrenador dentro del proyecto deportivo y señaló que, con este nuevo vínculo, Scaloni tendrá la oportunidad de dirigir a Argentina en tres Copas del Mundo consecutivas.

Durante la conferencia, el seleccionador no pudo contener la emoción al referirse a su continuidad, en un anuncio que pone fin a las dudas que surgieron meses atrás, cuando llegó a poner en cuestión su permanencia después de la final del Mundial 2026.

Ahora, Scaloni tendrá un nuevo desafío al frente de la Albiceleste: renovar el equipo, encontrar nuevos talentos y preparar el camino hacia el Mundial de 2030, con la intención de mantener a Argentina entre las principales potencias del fútbol mundial.