Cristaldo: "Bolivia sigue sin encontrar un goleador tras la salida de Martins"

La selección boliviana tendrá una nueva prueba este viernes frente a Perú, desde las 21:00, y posteriormente visitará a Ecuador en Guayaquil, por la doble fecha FIFA. Para el exmundialista Luis Héctor Cristaldo, estos encuentros serán importantes para medir el nivel del equipo y comenzar a demostrar que puede competir en la próxima eliminatoria.

Cristaldo considera que Bolivia necesita mostrar señales de crecimiento y aprovechar estos amistosos para probar nuevos futbolistas, especialmente en el ataque, donde identifica una de las principales falencias del equipo.

«Lo que nos está faltando es gol, que con eso se ganan los partidos y no lo hemos encontrado hasta ahora después de la salida de Martins», afirmó.

Otro aspecto que le preocupa es la falta de continuidad de varios legionarios convocados. Explicó que algunos llevan tiempo sin jugar, mientras que otros cambiaron de equipo precisamente por no tener minutos, una situación que dificulta que lleguen con ritmo de competencia a la selección.

Sobre la polémica de Jesús Maraude, quien se retiró de la convocatoria por lesión y posteriormente apareció en el banco de Always Ready ante Independiente, Cristaldo consideró que son situaciones que también ocurren en otros equipos cuando se disputan instancias decisivas. En ese sentido, pidió mirar hacia adelante y buscar alternativas para reemplazarlo.

En cuanto al partido frente a Perú, advirtió que, pese al mal momento del rival, será un encuentro complicado, porque también buscará mejorar su imagen. Por ello, considera que Bolivia debe jugar con personalidad, intentar dejar una buena impresión y conseguir un resultado positivo.

Finalmente, se refirió a Nabil Nacif, delantero de 17 años, y respaldó la posibilidad de que tenga una oportunidad desde el inicio. Cristaldo reconoció que es una edad difícil para asumir esa responsabilidad, pero confía en sus condiciones y espera que pueda convertirse en la solución ofensiva que busca la Verde.

«Esperemos que sea la solución que estamos buscando y que realmente muestre todas las cualidades que él tiene como goleador», expresó. Además, pidió que sea titular desde el comienzo para que pueda competir en igualdad de condiciones y demostrar su capacidad.