Selección boliviana de futsal de talla baja alista su viaje al Mundial de Marruecos

La selección boliviana de futsal de talla baja ultima los preparativos para representar al país en el Mundial de Marruecos 2026. Actualmente, los jugadores se encuentran en Santa Cruz, donde realizan los últimos trámites administrativos antes de emprender el viaje.

La delegación llegó hasta la Gobernación de Santa Cruz para gestionar el certificado de vacunación internacional. Según informaron, uno de los trámites pendientes es la carnetización.

El equipo lleva dos semanas concentrado y tiene previsto partir este lunes rumbo a Brasil por vía terrestre, con el objetivo de llegar a Marruecos el próximo 20 de noviembre.

Bolivia consiguió su clasificación al Mundial gracias a su participación en la Copa América disputada el año pasado en Paraguay, donde alcanzó las semifinales y obtuvo el cuarto lugar.

Los jugadores aseguraron que llegan preparados para afrontar el desafío, con entrenamientos físicos, mentales y tácticos. También manifestaron que conocen a sus rivales y el grupo que les corresponde en la competencia.

«No vamos solo a participar, vamos a competir. Es una Copa del Mundo y queremos traerla a casa», expresaron con entusiasmo.

Finalmente, los integrantes de la selección hicieron un llamado a la población boliviana para que acompañe y apoye al equipo en este importante desafío internacional, donde buscarán dejar en alto el nombre del país.