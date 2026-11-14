Los hinchas ovacionaron al delantero en Braga durante el minuto siete, mientras Portugal le agradecía por sus 234 partidos y 146 goles con la selección.
14/11/2026 16:52
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Los aficionados de Portugal rindieron homenaje este sábado a Cristiano Ronaldo durante el minuto siete del partido contra Dinamarca, el primero desde que se anunciara la retirada de la mayor figura en la historia del fútbol del país.
En el minuto 7 -el número que Cristiano ha lucido más veces con la selección-, el público del Estadio Municipal de Braga (norte luso) ovacionó de pie al exdelantero del Real Madrid y entonó el 'SIU' de su celebración, mientras en las pantallas aparecía "Gracias, capitán".
No fue el único homenaje que recibió Cristiano Ronaldo en este partido, ya que todos los jugadores de Portugal saltaron al campo con la camiseta número siete y, entre las gradas, se exhibió una gran pancarta de agradecimiento.
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