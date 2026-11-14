Una historia marcada por la tragedia, la lucha y la gratitud llega a un capítulo final. Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo que sufrió el plantel de Chapecoense en Colombia, anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años. Este sábado disputará su último partido con la camiseta de Juventude, frente a Botafogo-SP, por la Serie B de Brasil.

«Mañana me despediré de las canchas, pero jamás de todo lo que el fútbol representa en mi vida», escribió el defensor en sus redes sociales, en un mensaje cargado de emoción que acompañó con un video para agradecer a los hinchas, a su familia y a quienes lo apoyaron durante su carrera.

Ruschel recordó el camino que recorrió desde que dejó su casa a los 17 años para perseguir su sueño de convertirse en futbolista. «Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida», expresó.

Su historia quedó marcada para siempre el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba al plantel de Chapecoense, junto a periodistas y colaboradores, se estrelló en Colombia. La delegación viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. El accidente dejó 71 personas fallecidas y apenas seis sobrevivientes.

Entre ellos estaba Ruschel, quien sufrió graves heridas y tuvo que afrontar una larga recuperación para volver a las canchas. Fue el único de los futbolistas sobrevivientes que consiguió retomar su carrera profesional. Jackson Follmann, arquero que también sobrevivió, sufrió la amputación de una de sus piernas.

Foto de Alan Ruschel adquirida de sus redes sociales.

En el video de despedida, el defensor aparece en el vestuario de Juventude mientras se prepara para su último encuentro. También muestra las cicatrices que le dejó el accidente, un recuerdo imborrable de lo que tuvo que atravesar para volver a hacer lo que más amaba.

Su publicación recibió mensajes de cariño, entre ellos el de Neymar, quien lo calificó como «Gigante». También le escribió Follmann: «Qué carrera, qué historia tan grande construiste. Sos gigante, te amo».

Foto de Alan Ruschel adquirida de sus redes sociales.

Ruschel comenzó su trayectoria precisamente en Juventude y tuvo pasos por distintos clubes brasileños, entre ellos Chapecoense, Internacional, Atlético Paranaense, Goiás, Cruzeiro y América Mineiro. En 2020 regresó al equipo de Chapecó y formó parte del plantel que conquistó la Serie B de Brasil.

Su carrera también estuvo marcada por un conflicto judicial con Chapecoense, relacionado con el reconocimiento de las consecuencias del accidente y los beneficios que reclamaba como víctima. El futbolista llegó a señalar que todavía tiene ocho tornillos en la espalda como consecuencia de las lesiones sufridas.

Foto de Alan Ruschel adquirida de sus redes sociales.

Foto de Alan Ruschel adquirida de sus redes sociales.

Ahora, casi dos décadas después de haber comenzado su camino en el fútbol, Ruschel se prepara para colgar los botines. «Mis botines descansarán, pero los recuerdos y la gratitud serán eternos. Gracias, fútbol. Lo volvería a hacer todo de nuevo», escribió en un adiós que resume una vida en la que, después de estar al borde de la muerte, pudo volver a cumplir su sueño.