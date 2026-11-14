Bolivia no pudo ante Perú y terminó cayendo 2-0 en Lima

La selección boliviana sufrió una derrota por 2-0 frente a Perú este viernes en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, en un partido correspondiente a la fecha FIFA.

El primer gol llegó a los 12 minutos del encuentro, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Perú tras revisar las imágenes del VAR. La infracción fue atribuida al defensor boliviano Héctor Cuéllar, quien cometió una falta dentro del área.

Desde los doce pasos, Gianluca Lapadula ejecutó con potencia y venció al arquero Carlos Lampe para establecer el 1-0 a favor del conjunto peruano.

Bolivia buscó reaccionar y tuvo dos oportunidades importantes para conseguir el empate a los 23 minutos. Sin embargo, el guardameta Pedro Gallese respondió con dos intervenciones consecutivas dentro de su área y evitó la igualdad.

La Verde intentó generar peligro y encontrar espacios en campo contrario, pero no consiguió concretar sus oportunidades. Perú mantuvo la ventaja y esperó su momento para ampliar el resultado.

Cuando el partido ingresaba en su tramo final, a los 86 minutos, Maxloren Castro recibió el balón en el borde del área y sacó un remate con su pierna menos hábil para marcar el segundo tanto peruano.

Con el 2-0, Perú aseguró la victoria ante Bolivia en este compromiso internacional. La selección nacional, por su parte, no pudo conseguir el triunfo que buscaba para recuperar confianza y encarar sus próximos desafíos.

Alineaciones confirmadas

Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuellar, Efraín Morales, Yomar Rocha; Óscar López, Ramiro Vaca, Robson Matheus; Moisés Paniagua, Nabil Nacif y Miguel Terceros.

Perú: Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Yoshimar Yotún, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca; Piero Magallanes, Gianluca Lapadula y Jhonny Vidales.