VIDEO: Portugal entró a la cancha con el 7 de Cristiano en el pecho

Portugal vivió una jornada cargada de emoción. En su primer partido tras el anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección, el equipo luso rindió homenaje a su máximo referente con una despedida que tuvo como protagonista al histórico número 7.

Antes del encuentro frente a Dinamarca, por la Nations League, los jugadores portugueses saltaron al campo con camisetas que llevaban el nombre RONALDO y el dorsal 7 en la espalda. Los niños que acompañaron a los futbolistas también lucieron la misma indumentaria, mientras en las tribunas se desplegó una enorme pancarta con el mensaje: «OBRIGADO CAPITÃO» (Gracias, capitán).

Pero uno de los momentos más emotivos llegó en el minuto 7. Los aficionados del Estadio Municipal de Braga se pusieron de pie para aplaudir a Cristiano Ronaldo y entonaron el famoso «SIU», la celebración que convirtió al delantero en una figura reconocida en todo el mundo. En las pantallas del estadio también apareció el mensaje: «Gracias, capitán».

El homenaje se realizó después de que Cristiano anunciara, el pasado 5 de noviembre, su retiro de la selección portuguesa, poniendo fin a una trayectoria de 23 años, 234 partidos y 146 goles, cifras que lo convierten en el máximo referente histórico del combinado nacional.

Además, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció un cambio en el diseño gráfico del dorsal 7 para distinguirlo del número que utilizó CR7. El encargado de estrenarlo fue Carlos Forbs, quien llevó por primera vez esta nueva versión.

Aunque Cristiano ya no estuvo en el campo, su presencia se hizo sentir en cada rincón del estadio. Portugal le dedicó una despedida especial al hombre que durante más de dos décadas llevó el número 7 y defendió sus colores.