«Él lo ha entendido»: El pedido de Owono a su club tras la muerte de Jesús de Miguel

El arquero Jesús Owono expresó su deseo de hablar con la familia de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que falleció después del fuerte impacto que sufrió durante el encuentro frente al FC Andorra. Para intentar concretar ese acercamiento, el guardameta pidió ayuda a su club.

Según informó el periodista Diego Picó, la familia del delantero no ha rechazado la posibilidad de conversar con Owono, pero necesita tiempo para afrontar el duelo por la pérdida del jugador, que tenía 30 años.

«La familia no ha dicho que no, pero necesita tiempo para pasar el duelo», señaló Picó. Además, explicó que el CD Tenerife considera que lo más conveniente es esperar antes de intentar concretar una conversación entre las partes. «Él lo ha entendido», agregó.

De acuerdo con el periodista, Owono atraviesa un momento muy complicado y decidió cerrar temporalmente sus perfiles en redes sociales tras recibir numerosos comentarios y críticas por lo ocurrido.

Asimismo, Picó indicó que el arquero cuenta con el acompañamiento de su madre y su pareja. También Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, se mantiene pendiente de su situación y de la de su familia.

«Está al pie del cañón con él y con la familia», afirmó el periodista.

Por ahora, el deseo del guardameta de conversar con los familiares de Jesús de Miguel tendrá que esperar, mientras estos atraviesan el proceso de duelo.