La derrota por 2-0 ante Perú dejó otra preocupación en la Selección Boliviana. El mediocampista Robson Matheus sufrió una lesión en el hombro derecho y quedó desafectado de la convocatoria de la Verde.

El futbolista de Bolívar sufrió el golpe a los 30 minutos del primer tiempo, tras una fuerte entrada de un rival. Inmediatamente manifestó molestias en el hombro y no pudo continuar en el compromiso disputado en Lima.

Este sábado, la Selección Boliviana informó sobre su estado de salud mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Según el parte del cuerpo médico, el diagnóstico presuntivo es una subluxación acromioclavicular derecha.

Ante esta situación, se determinó su desafectación de la convocatoria. El mediocampista regresará a Bolivia para someterse a estudios médicos complementarios que permitan establecer el alcance de la lesión y el tratamiento que deberá seguir.

La baja de Matheus representa una preocupación para el cuerpo técnico de la Verde, que deberá afrontar su próximo compromiso sin el volante, mientras que Bolívar también estará pendiente de su evolución de cara a la recta final de la temporada.