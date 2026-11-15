¡La magia sigue intacta! Adriano sorprende con jueguitos en chinelas y se vuelve viral

¡El talento no se olvida! Adriano Leite Ribeiro, recordado como El Emperador, volvió a llamar la atención de los aficionados al fútbol con un video que se viralizó en las redes sociales. El histórico delantero brasileño realizó 32 jueguitos consecutivos sin perder el dominio de la pelota, demostrando que su habilidad sigue intacta.

Con el torso desnudo, pantalón corto y ojotas, el exjugador sorprendió con una serie de movimientos técnicos en plena calle. Durante la secuencia, consiguió sostener la pelota sobre su cabeza y pasarla entre sus piernas, sin dejarla caer al suelo.

Las imágenes generaron numerosos comentarios en las redes sociales, donde los usuarios destacaron su calidad técnica. “Memoria muscular. ¡Qué crack!”, fue una de las reacciones que acompañó la publicación.

Adriano fue una de las grandes figuras del fútbol brasileño. Durante su etapa en el Inter de Milán, entre 2001 y 2009, conquistó dos títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Supercopa italiana. Con la selección brasileña también brilló al ganar la Copa América 2004, torneo en el que terminó como máximo goleador con siete tantos.

Su último paso por el fútbol profesional fue en 2016, cuando jugó para el Miami United de Estados Unidos. Desde entonces, mantiene su vínculo con el deporte a través de distintas actividades y apariciones públicas.

A diez años de su retiro, el brasileño volvió a demostrar que la calidad con la pelota no desaparece con el paso del tiempo.