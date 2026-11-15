¡De no creer! Arquero mete la pelota en su arco sin presión del rival (VIDEO)

Una jugada inesperada marcó el inicio del partido entre Comunicaciones y Arsenal, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B del fútbol argentino. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando el arquero Ezequiel Bacher protagonizó un increíble error que terminó en gol en contra.

El guardameta del equipo conocido como el “Cartero” tenía la pelota controlada con las manos dentro de su área y, sin presión de los rivales, se preparaba para reanudar el juego. Sin embargo, calculó mal el movimiento y terminó impulsando el balón hacia atrás, directamente contra su propia portería.

La pelota cruzó lentamente la línea de gol ante la sorpresa de los jugadores de ambos equipos. Incluso los futbolistas de Arsenal tardaron unos segundos en reaccionar antes de celebrar el tanto que les daba una ventaja inesperada.

El insólito blooper ocurrió en el estadio Alfredo Ramos, durante una serie de eliminación directa que busca definir a uno de los semifinalistas del Reducido por el ascenso.