Ronaldinho vuelve al fútbol este domingo: hora y cómo verlo en vivo

¡Vuelve la magia de Ronaldinho! El exfutbolista brasileño regresará este domingo 15 de noviembre a las canchas con la camiseta del Ravenna, que enfrentará al Forlì por la fecha 14 de la Serie C del fútbol italiano.

El encuentro se disputará en el estadio Bruno Benelli, en Italia, y comenzará a las 12:30 del mediodía, hora de Bolivia.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, mediante una transmisión abierta a todo el público, sin necesidad de una suscripción de pago.

A sus 46 años, Ronaldinho vuelve a disputar un partido oficial después de más de 11 años. Su última presentación profesional fue en septiembre de 2015, cuando defendió los colores del Fluminense frente al Goiás.

El entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, había adelantado que el brasileño podría disputar alrededor de 30 minutos en el compromiso.