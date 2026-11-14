Villegas rompe el silencio tras la derrota ante Perú: “Creamos situaciones"

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, analizó la derrota por 2-0 ante Perú y reconoció que la falta de efectividad y los errores defensivos terminaron pasando factura a la Verde en el amistoso disputado en Lima.

“Tuvimos pasajes de buen juego y de tenencia de balón, creamos algunas situaciones de gol que no supimos convertir, mientras que Perú fue eficaz”, manifestó Villegas durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El entrenador también identificó uno de los principales problemas que tuvo su equipo durante el partido: las transiciones defensivas, una situación que permitió al conjunto peruano generar peligro y marcar diferencias.

“Sufrimos mucho en las transiciones, hemos estado un poco lejos vigilando la marca y ahí nos lastimaron”, reconoció.

Pese al resultado adverso, Villegas consideró que Bolivia realizó un partido aceptable y destacó que hubo momentos en los que pudo jugar en campo contrario y generar opciones de ataque.

Aclaró sus declaraciones sobre Perú

Durante la misma conferencia, Villegas aprovechó para aclarar sus anteriores comentarios sobre la selección peruana, luego de que se interpretara que había dicho que la Bicolor copiaba el modelo de trabajo de Bolivia.

El técnico explicó que se refería al recambio generacional y no a la historia del fútbol peruano.

“Jamás hablé de la historia ni nada de Perú. Gran respeto y una gran consideración a la selección peruana”, expresó.

Además, se refirió a la dificultad de dejar atrás a los futbolistas históricos y mencionó a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula como ejemplos de jugadores que podrían ser extrañados durante el proceso de renovación.

La Verde cayó 2-0 ante Perú, con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso ante Ecuador.