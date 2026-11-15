¡Va por la revancha! San Juan FC vuelve a la final de la Copa Simón Bolívar

San Juan FC vuelve a ilusionarse con el ascenso. El conjunto cruceño consiguió su boleto a la final de la Copa Simón Bolívar 2026 después de superar a Virginia USC en una semifinal que enfrentó a dos representantes de Santa Cruz.

El encuentro de vuelta se jugó en el estadio del Distrito 5, donde el equipo conducido por David Perdiguero y Junior Pontons se impuso por 3-2 y selló su clasificación.

La victoria se construyó con las anotaciones de Paul Arano, a los 12 minutos; Luis Viveros, a los 53’, y Fernando Saldías, a los 67’. Por el lado de Virginia USC, Matías Aguirre marcó en dos oportunidades, a los 13’ y 84’, pero sus conquistas no alcanzaron para evitar la eliminación.

Con este resultado, San Juan FC tendrá una nueva oportunidad de pelear por el título y el ascenso. En la final se enfrentará a CD Mineros de Potosí, en busca de superar lo ocurrido en la pasada edición.

El cuadro cruceño ya conoce lo que significa disputar esta instancia. En 2025 llegó hasta la final, pero terminó perdiendo frente a Real Potosí. Posteriormente, tampoco consiguió el ascenso en el descenso indirecto, donde cayó ante ABB.

Ahora, San Juan vuelve a estar ante una oportunidad decisiva: buscará convertir su segunda final consecutiva en el título que le permita acercarse al fútbol profesional boliviano.