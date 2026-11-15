Maraude y Richet Gómez titulares en Always, tras bajarse de la Verde por lesión

La situación genera interrogantes. Jesús Maraude y Richet Gómez aparecieron como titulares de Always Ready este domingo frente a Independiente, por la semifinal de vuelta de la Copa Paceña, pese a que ambos quedaron fuera de la convocatoria de la selección boliviana debido a lesiones.

Los dos futbolistas habían sido llamados por Óscar Villegas para los compromisos de la Verde ante Perú y Ecuador, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, el 8 de noviembre, Always Ready comunicó que no se incorporarían a la concentración por problemas físicos.

En el caso de Maraude, el parte médico informó sobre una inflamación del tendón del bíceps femoral derecho, con posible ruptura fibrilar, además de un esguince de tobillo izquierdo de grado I-II.

La polémica comenzó cuando el delantero apareció entre los suplentes para el partido de ida ante Independiente, disputado el miércoles 11 de noviembre en Sucre. Posteriormente, el propio jugador explicó que todavía sentía molestias y que solamente había viajado para acompañar a sus compañeros.

«Fui a acompañar a mi equipo. No estaba ni convocado, pero les pedí poder ir para estar junto a mi grupo», manifestó.

Por su parte, Richet Gómez también fue desafectado de la Verde. Según el informe médico de Always Ready, presentaba una ruptura fibrilar en el tercio medio del bíceps femoral, con un tiempo estimado de recuperación de cinco a siete días.

Ahora, ambos aparecen en el equipo titular para la revancha frente a Independiente, una situación que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿por qué no estuvieron disponibles para la selección boliviana si finalmente pudieron ser considerados para jugar con su club?

La interrogante cobra mayor relevancia porque Bolivia tiene previsto enfrentar a Ecuador este martes 17 de noviembre, en Guayaquil, por la fecha FIFA.

Hasta el momento, no se conoce una explicación médica actualizada que detalle cuándo recibieron el alta competitiva los dos futbolistas ni si la Federación Boliviana de Fútbol fue informada sobre su evolución.