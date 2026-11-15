¡La 7 de CR7 ya tiene dueño! Portugal sorprende con su nuevo elegido

La camiseta número 7 de Portugal ya tiene un nuevo portador. Carlos Roberto Forbs Borges fue el elegido para vestir el histórico dorsal que durante casi dos décadas perteneció a Cristiano Ronaldo, quien recientemente anunció su retiro de la selección nacional.

El joven atacante utilizó el número en el compromiso frente a Dinamarca, disputado este sábado 14 de noviembre por la UEFA Nations League. La elección llamó la atención de los aficionados, debido al enorme significado que tiene ese número en la historia del fútbol portugués.

Forbs nació el 19 de marzo de 2004 en Sintra, Portugal. Comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del Sporting CP, pero en 2014, cuando tenía 10 años, se trasladó a Inglaterra junto a su familia y se incorporó a las categorías formativas del Manchester City.

En el equipo inglés destacó por su velocidad, capacidad de desborde y facilidad para marcar goles. Durante la temporada 2022-2023 sobresalió con el equipo sub-21, aunque no llegó a debutar oficialmente con el primer plantel.

En agosto de 2023 dio el salto al fútbol profesional al fichar por el Ajax de Países Bajos. Posteriormente, en agosto de 2024, fue cedido al Wolverhampton de Inglaterra, donde tuvo una nueva experiencia en la Premier League.

En julio de 2025 llegó al Club Brugge de Bélgica, institución en la que encontró continuidad y comenzó a destacar con sus actuaciones. Durante la temporada 2025-2026 registró 11 goles y 11 asistencias en 51 partidos.

Carlos Forbs. Foto: redes sociales.

Su recorrido también incluye las selecciones juveniles de Portugal. Debutó con el equipo absoluto en noviembre de 2025, en la goleada por 9-1 frente a Armenia, partido en el que aportó una asistencia.

Aunque ahora lleva el dorsal 7, su asignación podría ser temporal. Rafael Leão aparece como otro candidato para quedarse con el número cuando regrese de su lesión.

Por ahora, Carlos Forbs tuvo la oportunidad de llevar una camiseta cargada de historia y continuar escribiendo su propio camino en la selección portuguesa.