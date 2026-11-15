Conmoción en el fútbol argentino: murió un joven jugador tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza

Una profunda tristeza golpea al fútbol argentino tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un joven futbolista que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un encuentro de las divisiones inferiores entre FC Ezeiza y Muñiz.

De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, el jugador resultó lesionado el viernes y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica. Debido a la gravedad del impacto, fue sometido a una intervención quirúrgica.

En medio de la preocupación por su estado de salud, FC Ezeiza había solicitado a sus seguidores y a la comunidad futbolística que se unieran en una cadena de oración por la recuperación del joven.

Sin embargo, posteriormente se confirmó la noticia de su fallecimiento, provocando numerosas muestras de dolor en el ámbito deportivo.

El Club Nueva Estrella, institución a la que también estaba vinculado el futbolista, comunicó la suspensión de toda su jornada deportiva como señal de duelo y acompañamiento a sus familiares y seres queridos.

«Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia», expresó la institución en su despedida.

Por su parte, Argentinos Juniors también manifestó sus condolencias y anunció la suspensión del encuentro de futsal que debía disputar frente a Nueva Estrella.

«Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento», publicó la entidad de La Paternal.

La noticia deja de luto al fútbol formativo argentino, mientras familiares, compañeros e instituciones despiden al joven deportista.