¿Se va Ancelotti? El DT rompe el silencio tras el pedido de Romário para que deje Brasil

La derrota de Brasil frente a Japón por 3-2 desató una fuerte polémica alrededor de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano recibió duras críticas del histórico Romário, quien pidió públicamente su salida de la selección brasileña. Sin embargo, el técnico dejó clara su postura con un mensaje en redes sociales.

«Continuamos trabajando con aún más fuerza y confianza», escribió Ancelotti este domingo 15 de noviembre, acompañando la publicación con fotografías suyas durante el encuentro disputado en Singapur.

La declaración fue interpretada como una señal de continuidad, en medio de las especulaciones sobre su futuro al frente de la Verdeamarela.

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó de Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994 y actual senador, quien utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con el rendimiento del equipo y exigir la salida del entrenador.

«¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate», escribió el exdelantero. También reconoció la trayectoria del italiano, aunque cuestionó los resultados y manifestó su preocupación por el futuro de la selección.

Pese a la presión, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mantiene su respaldo al técnico, cuyo contrato contempla un vínculo hasta 2030. La dirigencia ya había manifestado su intención de mantenerlo durante el proceso rumbo al próximo Mundial.

Por ahora, Ancelotti continúa al frente de Brasil y tendrá que cumplir una suspensión en el siguiente compromiso, luego de ser expulsado ante Japón.

La selección brasileña cerrará su gira asiática este martes 17 de noviembre frente a Singapur, en el Estadio Nacional de Singapur, en busca de una victoria que permita dejar atrás la derrota y las críticas.