Sporting Santa Cruz amplía su captación de talentos en provincias y llega a San Ignacio de Velasco

Sporting Santa Cruz dio un paso gigante en su proyecto de captación de talentos en provincias con su llegada a San Ignacio de Velasco, donde realizó pruebas deportivas para niños y jóvenes.

El profe Mauricio Saucedo Secretario Deportivo de Sporting Santa Cruz se presentó como representante de la institución en San Ignacio de Velasco, justo antes de iniciar las pruebas deportivas.

En su intervención, Saucedo, quien además es jefe de scouting de Sporting Santa Cruz, expresó:

“Muchas veces los talentos y ganas se encuentran en provincias, tenemos hasta finales de diciembre para captar talentos en todas las provincias”.

Foto: Sporting Santa Cruz.

Foto: Sporting Santa Cruz.

Desde Sporting Santa Cruz señalaron que es un proyecto grande en el que buscan niños y jóvenes con talento y con sueños de llegar lejos en el fútbol. “Estamos muy contentos de dar este paso”, indicaron.

En San Ignacio de Velasco, los niños y sus papás reconocieron al profe Mauricio Saucedo y no dudaron en pedirle fotos.

Foto: Sporting Santa Cruz.

Foto: Sporting Santa Cruz.

Para el club, ver a los chicos felices confirma lo que significa su historia en el fútbol. “Estamos muy contentos de tener al profe Mauricio con nosotros en Sporting Santa Cruz”, señalaron.

La jornada reunió a más de 250 niños que llegaron con ilusión, ganas y mucho talento. Para Sporting Santa Cruz fue un honor compartir la mañana con cada uno de ellos.

“Gracias por abrirnos las puertas con tanto cariño y por recibir a Sporting Santa Cruz como en casa. Sabemos que en San Ignacio hay futuro, y hoy lo confirmamos en la cancha”, expresó el club.

Sporting Santa Cruz indicó en sus redes que esto recién empieza y que continuará con su recorrido por las provincias.

“Sigan soñando, sigan entrenando y nunca dejen de creer en ustedes. El talento está, solo hay que darle una oportunidad”, finalizó.