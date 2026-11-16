El fin de una era: Romelu Lukaku se retira de la selección de Bélgica

El delantero Romelu Lukaku, de 33 años y máximo goleador histórico de la selección de Bélgica, con 94 tantos en 135 partidos internacionales, anunció este lunes su retirada de los Diablos Rojos después de 16 años defendiendo los colores de su país.



"Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí", escribió en Instagram el futbolista, que actualmente milita en el Fenerbahçe turco y que ha participado en cuatro Mundiales y tres Eurocopas con la selección belga.



El atacante, conocido como "Big Rom", ha sido uno de los referentes de la llamada generación dorada del fútbol belga, de la que todavía forman parte Kevin De Bruyne, de 35 años, y Thibaut Courtois, de 34, aunque el guardameta del Real Madrid ha acordado con el seleccionador, Mark van Bommel, no disputar la actual Liga de Naciones y regresar para la fase de clasificación de la Eurocopa de 2028.



"Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", afirmó Lukaku, quien agradeció el apoyo de sus compañeros y de los entrenadores que confiaron en él a lo largo de su trayectoria internacional.



"Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado de cada momento", añadió el delantero, que también se dirigió a los aficionados belgas para agradecerles su apoyo al equipo nacional.



"Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas", señaló.



Nacido en Amberes el 13 de mayo de 1993, Lukaku debutó con la selección absoluta en marzo de 2010, cuando tenía 16 años, y participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 -donde Bélgica consiguió un histórico tercer puesto-, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.



Formado en el Anderlecht, el atacante desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol inglés, donde defendió las camisetas del Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United, y en Italia, donde jugó en el Inter de Milán, Roma y Nápoles, antes de fichar en agosto de 2026 por el Fenerbahçe turco, donde continúa su carrera profesional.



El anuncio de su retirada llega un día después de que Bélgica derrotara por 4-1 a Italia y consiguiera clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones, en un encuentro en el que Lukaku permaneció en el banquillo sin llegar a jugar tras haber sufrido molestias en la cadera.



Su último partido internacional fue el pasado 5 de octubre, en la derrota por 4-1 frente a Francia en la Liga de Naciones, con lo que pone fin a una trayectoria de más de década y media como principal referencia ofensiva de Bélgica.



"Fue increíble. Lo disfruté muchísimo. Estoy agradecido. Gracias", concluyó en su mensaje de despedida. EFE



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