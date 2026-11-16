Esposa de Dani Alves se separa por su nueva vida como predicador: “Más me alejo de eso”

La relación entre Dani Alves y Joana Sanz llegó a su fin. La modelo española confirmó que está separada del exfutbolista brasileño desde hace algún tiempo y señaló que su nueva vida vinculada a la fe evangélica fue uno de los motivos que provocaron el distanciamiento.

La confirmación llegó a través de Instagram, donde Sanz respondió a las preguntas de sus seguidores. Cuando le consultaron si acompañaba a Alves a las ceremonias religiosas, respondió: “No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso”.

En el mismo intercambio, la modelo aclaró la situación sentimental de ambos: “Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”.

La ruptura también había sido adelantada por el periodista Javi de Hoyos, quien aseguró que la pareja ya no convivía como matrimonio y que había iniciado los procedimientos legales para formalizar el divorcio.

Según la información difundida por el comunicador, la dedicación de Alves a su faceta religiosa, que incluye actividades como predicador y conferenciante evangélico, habría generado diferencias en la convivencia. La modelo, por su parte, no comparte la intensidad con la que el brasileño asumió esta nueva etapa.

Mientras Sanz confirmó la separación, Alves no realizó declaraciones públicas sobre la ruptura. Sin embargo, compartió en sus redes sociales una fotografía dentro de un avión mientras leía la Biblia, acompañada de reflexiones relacionadas con su fe.

La historia de la pareja comenzó en 2015, cuando se conocieron a través de amigos en común. Se casaron en una primera ceremonia en París, en abril de 2016, y posteriormente celebraron su enlace en Formentera, España, en julio de 2017.

Dani Alves junto a su esposa. Foto: redes sociales.

La relación atravesó una profunda crisis en enero de 2023, cuando Alves ingresó en prisión tras una denuncia por agresión sexual relacionada con un hecho ocurrido en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, pero obtuvo la libertad provisional un mes después tras pagar una fianza.

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y absolvió al exfutbolista. Tras ese proceso, la pareja había retomado su relación, pero ahora Sanz confirmó que decidieron separarse.