El futuro de Ricardo Gareca comienza a tomar forma en el fútbol sudamericano. El entrenador argentino está cerca de asumir un nuevo desafío en Peñarol de Uruguay, aunque su llegada dependerá del resultado de las elecciones presidenciales de la institución, previstas para el próximo 12 de diciembre, según informa la prensa internacional.

La posibilidad fue confirmada por Freddy García, candidato a la presidencia del conjunto uruguayo por la lista 1414, quien aseguró que ya mantuvo conversaciones con el denominado 'Tigre' y que existe un acuerdo de palabra para incorporarlo al proyecto deportivo.

A través de sus redes sociales, García destacó la trayectoria del técnico argentino y expresó su intención de apostar por un entrenador de jerarquía internacional para liderar al plantel aurinegro.

“Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Es tiempo de pensar en grande”, manifestó el candidato.

De esta manera, si García consigue imponerse en los comicios frente a los otros cinco postulantes, Gareca tendría el camino abierto para convertirse en el nuevo entrenador de Peñarol. Por ahora, su contratación no está oficializada.

El argentino se encuentra sin equipo desde su salida de la selección chilena, a la que dirigió desde enero de 2024. Su etapa al frente de 'La Roja' terminó sin alcanzar los objetivos deportivos, con un registro de cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas en 17 encuentros.

Entre las decisiones que marcaron su ciclo estuvo la ausencia de Arturo Vidal en sus primeras convocatorias, una determinación que generó cuestionamientos en el entorno del fútbol chileno.

Mientras tanto, el nombre de Gareca también había sido relacionado con la posibilidad de dirigir a la selección boliviana. Sin embargo, ahora Peñarol aparece como una alternativa concreta para su regreso a los banquillos, aunque todo dependerá del escenario electoral del club uruguayo.