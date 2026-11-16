¿Aún no lo viste? Así jugó Ronaldinho en su regreso al fútbol (VIDEO)

La magia de Ronaldinho volvió a una cancha de fútbol. A sus 46 años, el histórico exjugador brasileño protagonizó su esperado regreso al fútbol profesional este domingo 15 de noviembre, vistiendo la camiseta del Ravenna FC, equipo de la tercera división italiana.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 fue titular en el encuentro frente al Forlì, correspondiente a la fecha 14 de la Serie C. Durante los primeros 45 minutos dejó algunos detalles de su calidad, con pases, cambios de frente, amagues y lanzamientos de tiro de esquina que despertaron la atención de los aficionados.

Uno de los momentos destacados llegó a los 36 minutos, cuando Ronaldinho participó en la construcción de la jugada del primer tanto. El brasileño entregó el balón a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para que marcara el 1-0 con un remate de media distancia.

El exfutbolista del Barcelona también estuvo cerca de contribuir en otra acción de peligro con un centro desde el tiro de esquina que terminó en un cabezazo de Donati, pero el arquero rival logró evitar el gol.

Al finalizar la primera parte, Ronaldinho fue sustituido y abandonó el campo entre aplausos y muestras de cariño de los espectadores que llegaron al estadio Bruno Benelli para presenciar su regreso.

Finalmente, el Ravenna se quedó con la victoria por 2-0 gracias a un segundo tanto convertido por Simone Rabbi, a los 58 minutos.

El último partido oficial de Ronaldinho había sido el 26 de septiembre de 2015, cuando defendía los colores del Fluminense. Aunque anunció su retiro del fútbol profesional en 2018, volvió a ponerse los botines para protagonizar una jornada especial en Italia, más de una década después de su última aparición competitiva.