La polémica por la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo luego de que su madre, Dolores Aveiro, expresara públicamente su enojo por el trato que recibió el delantero durante sus últimos meses en el combinado nacional.

En declaraciones difundidas por el medio portugués SIC Noticias y recogidas por TN, Aveiro aseguró que su hijo fue engañado y que no recibió el respeto que merecía, ni siquiera de parte de sus propios compañeros.

“No fue respetado. Ni siquiera por sus compañeros”, afirmó la madre del futbolista, quien también reconoció que se sintió triste por la manera en que terminó la etapa internacional de su hijo.

Dolores Aveiro cuestionó la despedida de su hijo

La madre del astro portugués también criticó el homenaje que la selección realizó en reconocimiento a la trayectoria de Ronaldo durante el partido frente a Dinamarca.

En ese encuentro, los futbolistas portugueses utilizaron camisetas con el emblemático número 7 que identificó al delantero durante dos décadas, mientras entonaban el himno nacional.

Sin embargo, Aveiro consideró que el reconocimiento debió realizarse con la presencia del propio jugador.

“Debió ser frente a él, no sin él”, manifestó, al cuestionar la decisión de organizar el homenaje cuando Cristiano ya no formaba parte del equipo.

Se alegró por la derrota de Portugal ante Dinamarca

Otra de sus declaraciones que generó repercusión estuvo relacionada con la goleada que sufrió Portugal por 4-1 frente a Dinamarca, por la UEFA Nations League.

Consultada sobre el resultado, Dolores Aveiro sorprendió al expresar que consideraba justa la derrota del seleccionado.

“Fue una derrota y fue merecida. Y estoy contenta”, declaró.

Sus palabras provocaron nuevas reacciones en el entorno del fútbol portugués, especialmente por tratarse de la madre de uno de los máximos referentes históricos de la selección.

Jorge Jesus respondió a las declaraciones

El entrenador de Portugal, Jorge Jesus, fue consultado sobre las críticas de Aveiro durante una conferencia de prensa y evitó confrontar directamente con ella.

“Es una mujer que respeto mucho. Una madre es una madre, entiendo sus declaraciones”, respondió el seleccionador.

También destacó el significado de Cristiano Ronaldo para el fútbol portugués y reconoció su trayectoria.

“Es una leyenda de Portugal. Trabajé con él un año en el Al Nassr, sé lo que es. Es una realidad que todos nosotros sabemos y estamos preparados para avanzar sin él”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo cerró su etapa con Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección portuguesa después de 23 años de trayectoria internacional, durante los cuales se convirtió en uno de los máximos referentes del fútbol de su país.

La decisión llegó después de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus durante una convocatoria anterior.