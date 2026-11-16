Conozca a Fernando Ortiz, el formador de generaciones de voleibolistas bolivianos

Fernando Ortiz lleva más de cuatro décadas vinculado al deporte boliviano. Aunque sus primeros pasos estuvieron relacionados con el básquetbol, su camino lo llevó al voleibol, disciplina en la que desarrolló gran parte de su trayectoria como jugador y entrenador en Bolivia.

Nació en Oruro y posteriormente se trasladó a Sucre por motivos de estudio. Finalmente llegó a La Paz, ciudad donde consolidó su vínculo con el deporte. Sus primeros acercamientos estuvieron marcados por la práctica deportiva en el colegio Bolívar de Oruro, institución que, según recuerda, incentivaba la actividad física entre sus estudiantes.

Durante su etapa como jugador integró la selección de Oruro y la selección juvenil de Sucre, además de pasar por diferentes clubes, entre ellos Naviana, Árabe, San Ignacio y Universitario de la Unsa.

Con el tiempo dio el salto a la dirección técnica. Sus inicios como entrenador estuvieron ligados al trabajo con una selección juvenil junto a Freddy Ayala, con quien también se desempeñó como preparador físico. Desde entonces, asumió diferentes desafíos en el voleibol nacional.

Uno de los momentos de su carrera fue dirigir a la selección femenina de Bolivia en el Sudamericano disputado en La Paz en 2009, torneo en el que enfrentó a selecciones como Brasil, Argentina y Perú. También destacó su experiencia con clubes, entre ellos la Universidad Católica, con la que consiguió el tercer puesto en un torneo sudamericano en 2021.

Ortiz reconoce que la dirección técnica fue una de las etapas más difíciles de su recorrido, especialmente porque asumió responsabilidades a una edad temprana. Actualmente, se caracteriza por exigir intensidad y compromiso durante los entrenamientos, aunque asegura que su principal motivación es disfrutar del juego de sus dirigidas.

Su visión del deporte va más allá de los resultados. Considera que la práctica deportiva permite transmitir valores como la responsabilidad, la empatía y la solidaridad, elementos que, desde su perspectiva, contribuyen a la formación de mejores personas.

Esa faceta también es reconocida por su entorno familiar y deportivo. Su hijo destaca el papel que cumple como padre, mientras que una de sus jugadoras lo considera una figura importante en su formación personal y deportiva. Su esposa, por su parte, expresa su admiración y asegura que volvería a elegirlo como compañero de vida.

Después de más de 40 años de recorrido, Fernando Ortiz mantiene una convicción que resume su historia: el voleibol es su pasión y, por amor al deporte, considera que ha valido la pena cada sacrificio.