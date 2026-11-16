Bajo el lema "Tu juego, tu oportunidad", el club Sporting Santa Cruz invita a todas las niñas y jóvenes apasionadas por el balompié a participar en sus próximas pruebas abiertas de fútbol correspondientes a noviembre de 2026.

La jornada de captación de talentos busca fortalecer las divisiones menores femeninas de la institución y brindar un espacio competitivo para el desarrollo deportivo en la ciudad.

Detalles de la convocatoria:

Categorías habilitadas: Sub-13 (nacidas en 2014), Sub-15 (nacidas en 2012) y Sub-17 (nacidas en 2010).

Fechas: Martes 17 y jueves 19 de noviembre de 2026.

Horario: 19:00 horas (07:00 p. m.).

Lugar: Cancha ubicada en Villa Fraterna 2 y 7mo Anillo, al lado de Kandire.

La organización recuerda a todas las postulantes que es indispensable asistir con zapatillas y ropa deportiva adecuada para realizar las evaluaciones en cancha.

Para obtener mayor información o realizar consultas previas, las interesadas y padres de familia pueden comunicarse vía WhatsApp al número 77992663.

Sporting Santa Cruz convoca a niñas de las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 para sus pruebas de fútbol femenino.