Santa Cruz fue sede del Campeonato Abierto del Oriente de tiro práctico, una competencia que reunió a más de 30 deportistas de tres departamentos.

La actividad se desarrolló con la participación de tiradores de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, quienes compitieron en diferentes categorías. Entre ellas, producción, producción óptica, estándar y open.

En total, el campeonato contempló ocho categorías, con ocho campeones. Además de las categorías principales, participaron damas, juniors, menores de 18 años, además de las categorías sénior, para deportistas de 18 a 50 años, y súper sénior, para mayores de 50 años.

Durante la competencia se dispararon 14 recorridos. Cada tirador realizó un mínimo de 250 disparos, en canchas que exigieron precisión, velocidad y control del arma.

Uno de los aspectos centrales del evento fue la seguridad. Los organizadores explicaron que, fuera de la zona de tiro, las armas deben permanecer descargadas y con los cargadores a un lado. Solo en el sector señalizado, de color rojo, los participantes pueden cargar su arma para iniciar el recorrido.

“Nuestro concepto es promover que las armas son un deporte, no son peligrosas, no son negativas, más bien, si son educadas las personas”, señaló uno de los organizadores durante el evento.

Para participar en este tipo de competencias, los deportistas deben contar con una licencia de clase B, que es para uso de armas de tiro deportivo exclusivamente. Además, deben realizar un curso de manejo seguro de armas.

El campeonato concluyó con los recorridos finales, consolidando a Santa Cruz como sede del tiro práctico en el oriente del país.