A pocas horas del amistoso entre Bolivia y Ecuador, Héctor Cuéllar compartió un mensaje de confianza y determinación en su cuenta de Instagram, luego de las críticas que recibió por su actuación en el partido frente a Perú.

“No voy a dejar de creer en mí, por mucho que otros hayan dejado de hacerlo. Quien se exige a sí mismo es porque conoce el potencial que lleva dentro”, escribió el mediocampista de la Verde.

El futbolista fue uno de los jugadores cuestionados tras la derrota de Bolivia por 2-0 ante Perú, el pasado 13 de noviembre en Lima. En ese compromiso, el entrenador Óscar Villegas lo ubicó como defensor central junto a Efraín Morales, pese a que su posición habitual es la de volante.

La decisión táctica no tuvo el resultado esperado. Cuéllar cometió una infracción dentro del área que, tras la intervención del VAR, terminó en penal para el conjunto peruano. Gianluca Lapadula convirtió desde los doce pasos y abrió el marcador para el equipo local.

Mensaje de Héctor Cuéllar en sus redes sociales. Foto: cuenta de Instagram.

Ahora, el mediocampista vuelve a estar en el foco de atención en la previa del compromiso frente a Ecuador, que se disputará este martes desde las 19:30, hora boliviana, en Guayaquil.

Mensaje de Héctor Cuéllar en sus redes sociales. Foto: redes sociales.

Con su publicación, Cuéllar dejó un mensaje de confianza en sus propias capacidades en medio de los cuestionamientos que recibió tras el último encuentro de la selección.