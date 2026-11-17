La selección boliviana afrontará hoy martes un nuevo desafío internacional cuando visite a Ecuador en su segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora de Bolivia), en el estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega a este compromiso después de caer por 2-0 ante Perú, el pasado viernes en Lima. La Verde buscará mejorar su rendimiento y despedir la temporada 2026 con una victoria, antes de la próxima fecha FIFA prevista para marzo de 2027.

Para este encuentro, Bolivia tendrá la baja confirmada del mediocampista Robson Matheus, quien sufrió una luxación acromioclavicular de grado II en el hombro derecho durante el partido ante Perú. Carlos Melgar aparece como una de las principales alternativas para ocupar su lugar en el mediocampo, aunque la alineación titular todavía debe ser definida por el cuerpo técnico.

Por su parte, Ecuador llega motivado tras vencer por 2-0 a Costa Rica, en Quito, resultado que significó la primera victoria de Marcelo Gallardo como seleccionador de la Tricolor. El equipo ecuatoriano intentará aprovechar su condición de local para cerrar la fecha FIFA con otro triunfo.

¿Dónde seguir Ecuador vs. Bolivia en vivo?

Los aficionados bolivianos podrán seguir todos los detalles del compromiso a través de Red Uno Digital, que realizará una cobertura con las principales jugadas, goles, incidencias y el resultado del encuentro.

El partido comenzará a las 19:30, hora de Bolivia, y a las 18:30 en Ecuador.