El amistoso entre Brasil y Singapur dejó una escena inesperada más allá de la goleada. Un hincha invadió el campo de juego para acercarse a Endrick y conseguir una fotografía con el delantero brasileño, antes de escapar de los agentes de seguridad.

El episodio ocurrió este martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional de Singapur, durante los minutos finales del encuentro correspondiente al Mizuho Blue Challenge, torneo amistoso disputado por Brasil en Asia.

La Canarinha se impuso por 7-0. Vinícius Júnior fue una de las figuras al marcar tres goles en los primeros 21 minutos, mientras que Endrick también se hizo presente en el marcador con el cuarto tanto, a los 31 minutos. Estêvão, Rayan y Allan completaron la goleada.

Cuando el partido se acercaba al final, un joven vestido con la camiseta amarilla de Brasil ingresó corriendo desde las tribunas y se dirigió directamente hacia Endrick. El hincha consiguió abrazar al atacante y tomarse una fotografía con su celular.

Sin embargo, al advertir la llegada de los guardias, emprendió la huida por el campo de juego. Durante su recorrido esquivó a varios agentes de seguridad y cruzó la cancha hasta alcanzar las vallas que separaban el terreno de juego de las tribunas.

La escena provocó la reacción del público, que acompañó su escape con aplausos y gritos. Según informó el medio singapurense The Straits Times, el episodio se produjo en los minutos finales del compromiso.

El encuentro continuó sin mayores inconvenientes y terminó con la contundente victoria de Brasil por 7-0. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el hincha fue identificado o recibió alguna sanción por ingresar al campo de juego.