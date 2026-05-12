Lamine Yamal sorprende al aparecer con una bandera palestina en plena celebración

La celebración del título de Liga 2025-2026 del FC Barcelona dejó una de las imágenes más comentadas del año. El joven delantero Lamine Yamal fue captado ondeando una bandera palestina durante la rúa oficial del equipo por las calles de Barcelona.

El gesto ocurrió mientras los jugadores recorrían la ciudad a bordo del autobús descapotable junto al resto de la plantilla, en medio de una multitudinaria celebración que reunió a más de 750.000 personas, según datos de la Guardia Urbana.

Las imágenes del futbolista de 18 años sosteniendo la bandera rápidamente se viralizaron en redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Una celebración histórica en Barcelona

La Ciudad Condal vivió una auténtica fiesta blaugrana, con miles de aficionados copando avenidas, balcones y paradas de autobús para acompañar al equipo campeón.

La celebración comenzó con una fotografía oficial de la plantilla junto al cuerpo técnico y los trofeos conquistados durante la temporada.

Durante el recorrido, también destacó la presencia del entrenador Hansi Flick, quien participó de los festejos pese al difícil momento personal que atraviesa tras la reciente muerte de su padre.

El presidente interino del club, Rafael Yuste, resaltó públicamente el compromiso del técnico alemán.

“Hoy quería estar con sus jugadores”, expresó durante declaraciones a medios locales.

El gesto de Yamal generó repercusión inmediata

La aparición de Lamine Yamal con la bandera palestina provocó una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales, debido a que no es habitual que futbolistas tan jóvenes realicen gestos vinculados a conflictos políticos o sociales de alcance global.

Otro de los jugadores que llamó la atención durante la celebración fue Robert Lewandowski, quien apareció portando una estelada durante parte del recorrido.

Entre las reacciones más comentadas estuvo la del diputado español Gabriel Rufián, quien destacó públicamente la actitud del joven futbolista.

“Guste más o guste menos. Celebrémoslo. Bien por él”, escribió en redes sociales.

La histórica rúa no solo celebró el nuevo título liguero del Barcelona, sino que también dejó imágenes y gestos que continúan generando repercusión más allá del ámbito deportivo.

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