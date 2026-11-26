Un viaje que debía ser parte de la preparación para un compromiso internacional terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para el Besiktas de Turquía. El avión privado que trasladaba al plantel rumbo a Georgia fue alcanzado por varios rayos y enfrentó fuertes turbulencias durante el recorrido.

La delegación tenía previsto aterrizar en Batumi, ciudad donde el equipo debía disputar su encuentro ante Hapoel Beer Sheva por la Europa League. Sin embargo, el mal tiempo complicó las operaciones aéreas y obligó a la tripulación a modificar el plan de vuelo.

Después de permanecer varios minutos sobrevolando la zona, la aeronave fue desviada al aeropuerto de Rize-Artvin, en territorio turco. Pese a los momentos de preocupación, el avión consiguió aterrizar sin que se reportaran consecuencias personales.

El club informó sobre lo ocurrido mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales. Además, algunos dirigentes describieron la experiencia como una de las más tensas que les había tocado vivir, según declaraciones recogidas por la cadena turca TRT Spor.

Foto: redes sociales.

Una vez en tierra, los integrantes del equipo tuvieron que continuar el recorrido en autobús. La distancia entre Rize y Batumi es de aproximadamente 130 kilómetros, por lo que el traslado terrestre se convirtió en una alternativa para llegar a tiempo al compromiso. Debido a este imprevisto, también quedó suspendida la conferencia de prensa previa del entrenador Vincenzo Italiano.

Foto: redes sociales.

El partido tendrá un escenario distinto al habitual para el Besiktas. Aunque el conjunto turco figura como local, no podrá recibir a su rival en su estadio debido a las restricciones de seguridad relacionadas con las tensiones entre Turquía e Israel. Por esa razón, la UEFA dispuso que el encuentro se dispute en terreno neutral, en el Batumi Arena de Georgia.

En el plano deportivo, el Besiktas llegaba a esta jornada con siete puntos después de cuatro partidos disputados y buscaba sumar una victoria para acercarse a la clasificación a los playoffs. Hapoel Beer Sheva, por su parte, afrontaba el compromiso con apenas una unidad.