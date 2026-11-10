ANH establece nuevo mecanismo para calcular el precio del diésel

En una resolución publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el Diario El Mundo, se dio a conocer este lunes 9 de noviembre una nueva reglamentación para calcular el precio referencial del diésel en Bolivia, mediante el uso de las últimas 100 cotizaciones internacionales del combustible y el promedio del tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La disposición está contenida en la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N.º 0048/2026, que reglamenta las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo 5764, promulgado el pasado 5 de noviembre.

La normativa establece los procedimientos para determinar las variables utilizadas en el cálculo del precio final regulado del diésel destinado a su comercialización en estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles líquidos.

Precio referencial se calculará con 100 cotizaciones internacionales

Uno de los principales cambios establece que el precio referencial del diésel se determinará mediante el promedio de las últimas 100 cotizaciones publicadas por la agencia internacional ARGUS MEDIA.

La referencia corresponde al producto Diésel ULSD Colonial 62, cotizado en Houston, Estados Unidos.

De acuerdo con la resolución, la ANH deberá recopilar estas cotizaciones y calcular su promedio para establecer el valor referencial utilizado en la metodología de precios.

El informe técnico que respalda la disposición señala que utilizar 100 observaciones permitirá reducir la volatilidad diaria del precio referencial y disminuir la frecuencia de los ajustes.

Tipo de cambio del BCB será utilizado para la conversión

La resolución también reglamenta la aplicación del tipo de cambio para expresar el precio regulado del diésel en bolivianos por litro.

Según la normativa, se utilizará el promedio del tipo de cambio oficial publicado por el BCB, correspondiente al periodo comprendido entre la primera y la última cotización internacional consideradas en el cálculo del precio referencial.

De esta manera, el valor expresado en dólares por litro será convertido a moneda nacional mediante el promedio cambiario establecido para ese periodo.

La disposición sustituye el criterio anterior de promediación de siete días por uno vinculado al periodo de las 100 cotizaciones internacionales utilizadas.