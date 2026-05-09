Ante millonarias pérdidas, la CNC pide al gobierno impulsar la aprobación de la Ley Antibloqueos

Eduardo Olivo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), expresó en una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP) su preocupación por los efectos de los bloqueos que afectan al país. Olivo señaló que la situación es cada vez más crítica, con pérdidas económicas de hasta 50 millones de dólares diarios debido a la parálisis de las actividades comerciales e industriales.

"La falta de soluciones por parte del gobierno está afectando no solo a los comercios, sino también a toda la industria nacional", indicó.

Críticas a los bloqueos

Olivo criticó la falta de decisiones políticas firmes ante las movilizaciones, argumentando que las minoritarias demandas de los sectores radicales están perjudicando a la mayoría de la población. Aseguró que la situación no solo está afectando el comercio, sino también el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y el acceso a servicios básicos.

“Cuando hay bloqueos, no solo afecta a los comerciantes, también pone en peligro la seguridad alimentaria, la educación y el transporte", afirmó.

Solicitud de leyes y medidas urgentes

El presidente de la CNC reiteró la importancia de que el gobierno impulse la aprobación de la Ley Antibloqueos y otras normas que permitan garantizar la estabilidad económica del país.

“Los bloqueos no solo afectan a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sino que todo el país está perdiendo en este contexto. Necesitamos un marco legal que ponga freno a estas situaciones y garantice el libre comercio”, agregó Olivo.

Críticas al manejo de la deuda externa y el crédito

Olivo también hizo referencia al préstamo obtenido por el gobierno a una tasa de 9.5%, y cuestionó la gestión de la deuda.

“Si seguimos con este tipo de gestión y no aplicamos estos recursos de manera estratégica, vamos a tener dificultades para acceder a más créditos internacionales”, alertó. Resaltó que la inestabilidad política y los bloqueos están generando una mala imagen de Bolivia, lo que podría dificultar la capacidad del país para conseguir más financiación en el futuro.

Expectativas sobre el futuro

Olivo concluyó su intervención mencionando que si no se toman medidas inmediatas, el país seguirá perdiendo millones de dólares cada día. Con el paro nacional anunciado, el panorama parece complicado, y el gobierno tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio para que no se sigan afectando los derechos de todos los bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play