Bloqueos afectan la confianza en inversión internacional en Bolivia, advierte analista

El analista económico Fernando Romero advirtió que los bloqueos y la conflictividad social están provocando graves consecuencias económicas, políticas e institucionales para Bolivia, además de deteriorar la imagen del país frente a inversionistas y mercados internacionales.

Según Romero, las medidas de presión están generando pérdidas inmediatas en sectores como comercio, transporte, agroindustria e industria, debido a la interrupción de las cadenas de producción y comercialización.

“Cada día de paralización puede representar pérdidas superiores a los 50 millones de dólares entre producción detenida, retrasos logísticos y caída de ventas. Ya se estima un daño aproximado de 500 millones de dólares”, afirmó.

El economista señaló que Bolivia está proyectando una señal de “alta incertidumbre política e institucional”, situación que afecta directamente el interés de capitales extranjeros y la confianza internacional.

“Los inversionistas observan si un país puede garantizar estabilidad, libre circulación y seguridad jurídica. Cuando las rutas estratégicas permanecen bloqueadas durante varios días, la percepción externa es que existe debilidad estatal y falta de previsibilidad”, sostuvo.

Romero indicó que la inestabilidad reduce la competitividad de Bolivia frente a otros países de la región, como Paraguay, Perú o Uruguay, que ofrecen escenarios más estables para las inversiones privadas.

Asimismo, advirtió que la prolongación del conflicto podría agravar la escasez de divisas, aumentar la presión sobre el mercado cambiario y profundizar la desaceleración económica.

“Si las exportaciones se frenan y el turismo disminuye, ingresan menos dólares a la economía. Eso alimenta expectativas negativas y presiona aún más el mercado paralelo”, explicó, al recordar que la cotización informal del dólar ya supera los Bs 10.

El analista también alertó sobre posibles problemas de abastecimiento y aumento de precios debido a las dificultades para trasladar alimentos, combustibles e insumos básicos hacia distintos mercados del país.

“Los bloqueos pueden generar escasez temporal y encarecimiento de productos, especialmente perecederos”, indicó.

En criterio de Romero, el conflicto no solo deja consecuencias económicas, sino también políticas e institucionales, debido al deterioro de la imagen de gobernabilidad y estabilidad del país.

“Literalmente, lo que se había construido en seis meses se ha destrozado en diez días”, afirmó.

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