Bloqueos afectan salida de pollo y avicultores piden despejar carreteras

Productores avícolas de Santa Cruz se declararon en emergencia debido a los bloqueos de carreteras y denunciaron que el sector pierde alrededor de Bs 15 millones por cada día que el pollo no puede salir de las granjas hacia los distintos mercados del país.

“Los bloqueos están provocando un desabastecimiento de pollo en la ciudad de La Paz, mientras que en Santa Cruz el precio tiende a bajar. Los bloqueos están impidiendo que el pollo salga de las plantas incubadoras; cada día que el pollo continúa en la granja gana sobrepeso que no es pagado en el mercado”, informó Enzo Landívar, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA).

El dirigente recordó que Santa Cruz produce el 68% del pollo parrillero que se consume en Bolivia y advirtió que el conflicto y las rutas cortadas no solo afectan la provisión de alimentos, sino también la sostenibilidad del sector avícola.

“El pollo salía normalmente hacia La Paz, ahora se complica con el bloqueo en el Chapare. Si bien el Gobierno está llevando pollo en avión, las 10 toneladas no abastecen a la población paceña y no resuelven el problema”, sostuvo.

Desde ADA consideran que el Gobierno, en lugar de transportar pollo por vía aérea, debe garantizar el despeje de las carreteras y retirar a los bloqueadores.

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