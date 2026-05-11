Epigenética revoluciona terapias y redefine el futuro de la medicina personalizada

La epigenética es una de las áreas más innovadoras de la medicina moderna porque permite comprender cómo los genes pueden activarse o desactivarse sin modificar la secuencia del ADN (molécula que contiene las instrucciones genéticas de organismos vivos). Este avance científico está revolucionando el desarrollo de nuevas terapias médicas, especialmente en enfermedades complejas como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes y los trastornos autoinmunes.

El doctor Ricardo Fernández Ramírez, médico genetista de nacionalidad chilena, especialista en genética oncológica y speaker invitado al V Congreso Internacional de Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que la epigenética está cambiando profundamente la manera de entender las enfermedades.

“La epigenética está transformando la medicina porque nos permite mirar la enfermedad de una manera más dinámica. En muchas enfermedades, especialmente en el cáncer, el problema no es solamente que exista una mutación o un cambio permanente en la secuencia del ADN”, señala el especialista.

Esta especialidad de la medicina, estudia los mecanismos biológicos que pueden modificar la forma en que se expresan los genes sin alterar el ADN. Estos procesos incluyen cambios químicos en el mismo ADN, modificaciones de las histonas (proteínas que ayudan a organizar el material genético) y la acción de ARN (una molécula esencial en todas las células) no codificantes.

“Las marcas epigenéticas cambian la forma como se expresan los genes. La promesa de la epigenética es que nos cuenta acerca de la célula, es una manera de definir la célula que es diferente que si simplemente miramos los niveles de expresión génica. Cualquier tipo de célula que miremos tiene patrones epigenéticos especializados”, sostiene el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI, por sus siglas en inglés) cuya función principal es liderar la investigación genómica.

Terapias innovadoras permiten combatir cáncer y enfermedades complejas

Uno de los aspectos más revolucionarios de la epigenética es que muchos de estos cambios son reversibles, lo que abre enormes posibilidades terapéuticas.

“Esto es importante porque algunos mecanismos epigenéticos son potencialmente reversibles. Para el público general, podríamos decir que la epigenética estudia ciertos ‘interruptores químicos’ que ayudan a encender o apagar genes. Cuando esos interruptores se alteran, pueden contribuir al desarrollo de enfermedades; cuando logramos comprenderlos, también podemos pensar en nuevas formas de tratamiento”, explica Fernández.

Actualmente, la industria farmacéutica ya desarrolla medicamentos epigenéticos capaces de actuar sobre estas señales químicas alteradas. Según el especialista, este enfoque ya tiene aplicaciones reales. Existen medicamentos epigenéticos utilizados en algunos tumores de la sangre, en ciertas leucemias y síndromes mielodisplásicos. (grupo de cánceres de la sangre).

“Estos tratamientos actúan sobre señales químicas anormales que afectan el funcionamiento de los genes. Son un ejemplo concreto de cómo la epigenética ya no pertenece solo al laboratorio, sino que forma parte de la medicina actual”, afirma Fernández.

Además, en oncología, Fernández sostiene que es importante porque el cáncer no es una sola enfermedad, sino un conjunto de enfermedades con comportamientos biológicos muy distintos. También está transformando el estudio de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Investigaciones recientes identificaron cambios epigenéticos relacionados con el deterioro cognitivo, lo que permite terapias más tempranas y personalizadas.

Epigenética impulsa diagnósticos precisos y medicina personalizada

Otro aporte clave es la posibilidad de personalizar tratamientos según las características biológicas de cada paciente.

“También está permitiendo comprender por qué algunos tumores se vuelven resistentes a tratamientos, por qué ciertos pacientes responden mejor que otros y cómo podrían combinarse terapias epigenéticas con quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas”, explica Fernández.

Los perfiles epigenéticos ya permiten clasificar tumores, estimar pronósticos y detectar señales tempranas de enfermedad incluso antes de que aparezcan síntomas visibles.

“Además, está ayudando a desarrollar herramientas clínicas más precisas. Los patrones epigenéticos pueden contribuir a clasificar tumores, estimar pronóstico, detectar señales tempranas de enfermedad y orientar decisiones médicas”, añade.

El especialista sostiene que el futuro de la medicina estará marcado por terapias cada vez más individualizadas.

“En el futuro, es probable que la epigenética tenga un papel cada vez más importante en la medicina personalizada. Podría ayudar a identificar qué pacientes necesitan una vigilancia más estrecha, qué tipo de terapia podría ser más adecuada o qué señales indican que una enfermedad está comenzando antes de que produzca síntomas evidentes”, asegura el especialista y speaker del V Congreso Internacional de Salud.

La epigenética será uno de los temas importantes del V Congreso Internacional de Salud, organizado por la Unifranz, un espacio académico que reunirá a expertos internacionales para debatir los principales desafíos y avances científicos que están redefiniendo la salud global y regional.

“Unifranz no solo congrega expertos para escucharlos, sino que busca convertir esta evidencia en decisiones posibles para Bolivia”, afirmó Laura Poveda, coordinadora nacional de Eventos Internacionales de Unifranz.

El evento se realizará el 13 y 14 de mayo en Cochabamba, y está dirigido a: autoridades académicas, profesionales de la salud, estudiantes nacionales e internacionales, investigadores y miembros de la Red Alumni. La participación se desarrollará en diversas modalidades e incluirá acceso a conferencias, talleres y actividades especializadas. Más información en: https://eventos.unifranz.edu.bo/cbb/congreso-internacional-en-salud

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