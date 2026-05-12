Estudiantes de Unifranz desarrollan yogur funcional con curcumina para personas con diabetes

Un grupo de estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha desarrollado de manera artesanal un innovador alimento funcional orientado a personas con diabetes. El prototipo, denominado “Curcuyog”, es un yogur enriquecido con curcumina —el principio activo de la cúrcuma— que busca aportar beneficios principalmente en el control glucémico, y en la salud integral.

El proyecto nace como una iniciativa académica con enfoque social, combinando investigación científica y prototipado. El equipo desarrollador está conformado por: Roselia Quiñajo, Esther Quispe, Álvaro Gutiérrez, Fiorella Castillo, Américo Aguilar y Carmen Baldivieso. Además de la tutoría de María Julia Conde, docente de Bioquímica y Farmacia en Unifranz.

“Nuestro proyecto se llama "Curcuyog", que consiste en la elaboración de un yogur especial para las personas diabéticas. Los beneficios que tiene: es un yogur funcional para este tipo de personas que padecen la diabetes mellitus 2, ya que gracias a su principio activo de la cúrcuma hacemos que la insulina se reduzca, es decir, que la glucosa baje en sangre”, explica Esther.

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, provocados por la resistencia a la insulina y una producción insuficiente de esta hormona por el páncreas.

Especialistas señalan que su desarrollo está estrechamente relacionado con factores como la obesidad, el sedentarismo y la predisposición genética. El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, como una alimentación saludable y la práctica regular de ejercicio, además del uso de medicamentos y, en algunos casos, la administración de insulina.

La propuesta “Curcuyog” se sustenta en evidencia científica que respalda los efectos de la curcumina en la mejora del metabolismo de la glucosa, reducir la resistencia a la insulina y mejorar indicadores como la glucosa en ayunas.

Desarrollo científico y formulación del producto

El proceso de creación de Curcuyog implicó varias etapas rigurosas, desde la investigación hasta la validación del producto final.

“El proceso de desarrollo de nuestro producto fue en tres etapas, lo que ha sido la investigación, la formulación y las pruebas. En la investigación hemos analizado la cúrcuma, ya que tiene un sabor terroso e intenso, entonces teníamos que sea agradable a las personas y también que no pierda la textura del producto. En la formulación, realizamos el añadido de la stevia para que no pueda elevar la glucosa de las personas, y las que tienen diabetes mellitus tipo 2”, explica Roselia, parte del equipo y también estudia Bioquímica y Farmacia en Unifranz.

Este enfoque evidencia la importancia de equilibrar propiedades funcionales de la cúrcuma, garantizando que el producto sea saludable, pero también atractivo para el consumidor. La inclusión de estevia, un edulcorante natural, responde a la necesidad de evitar picos glucémicos especialmente en personas con diabetes.

Beneficios potenciales de la curcumina

La cúrcuma, utilizada durante siglos en la medicina tradicional, ha sido ampliamente estudiada por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La curcumina, su principal componente activo, actúa reduciendo marcadores inflamatorios y combatiendo el estrés oxidativo, lo que puede beneficiar a la salud cardiovascular, articular y cerebral.

Además, investigaciones sugieren que su consumo ayuda a aliviar dolores crónicos, mejora la digestión y, potencialmente, reduce el riesgo de enfermedades degenerativas. Sin embargo, especialistas advierten que estos beneficios deben considerarse como complementarios y no sustituyen tratamientos médicos convencionales.

Proyección y compromiso social

El proyecto también tiene un fuerte componente humano. Álvaro, otro de los estudiantes desarrolladores, destaca que: “Las mejoras que podemos realizar son más pruebas experimentales dentro de los laboratorios de la universidad, mucha más innovación al poder implementar más sabores utilizando frutas, las cuales puedan consumir la gente que padece de esta enfermedad, pero al ver el resultado nosotros nos sentimos muy felices”, destaca el futuro bioquímico.

El grupo de estudiantes no solo busca innovar en el ámbito alimentario, sino también responder a necesidades reales de su entorno cercano. Esta iniciativa surge desde la empatía y el compromiso con quienes enfrentan restricciones en su dieta diaria, lo que fortalece el sentido humano de la investigación, el prototipado y orienta sus esfuerzos hacia soluciones prácticas y accesibles con visión de mejorar la calidad de vida.

“Nosotros al tener conocimiento de que existen familiares de nuestros compañeros que padecen esta enfermedad, nos vimos también en la necesidad de poder brindarles un alimento que no afecte directamente a su salud”, destaca Gutiérrez.

Este testimonio refleja cómo la formación académica puede trascender el aula y convertirse en una herramienta para resolver problemáticas reales. Curcuyog es un ejemplo del potencial de la investigación universitaria para generar impacto social.

Iniciativas como esta demuestran que la educación universitaria puede ser un espacio de innovación con propósito, donde la ciencia, la investigación, la salud y el compromiso social convergen para mejorar la calidad de vida de las personas.

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