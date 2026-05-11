Liderazgo de Verónica Ágreda destaca en libro de las 200 Mujeres del Bicentenario

La construcción de una nación no se limita a sus hitos políticos; se refleja, fundamentalmente, en la voluntad de quienes impulsan cambios estructurales desde la base del conocimiento y la equidad. El 7 de mayo de 2026 marcó un punto de inflexión con la presentación oficial de la obra “Mujeres de la Historia y las 200 Mujeres del Bicentenario de Bolivia”. Esta iniciativa, gestionada por el Woman Economic Forum (WEF) Bolivia, sistematiza las trayectorias de mujeres que han desafiado barreras para forjar el desarrollo del país en sus dos siglos de vida republicana.

La obra no solo rescata la memoria de figuras históricas, sino que otorga un peso protagónico a las líderes actuales que están redibujando el futuro de Bolivia a través de la educación superior y el fortalecimiento institucional.

En el núcleo de este reconocimiento se encuentra Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia (ANUP). Su liderazgo ha sido fundamental para posicionar la innovación educativa y el empoderamiento de la mujer como los motores de cambio social y económico indispensables para el país.

Al recibir este reconocimiento y ver plasmada su trayectoria en la obra literaria, Ágreda fue enfática en señalar que este logro trasciende su figura individual, siendo un reflejo del esfuerzo de toda una comunidad académica:

“Por fin se visibiliza todo el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, del Instituto de la Mujer y Empresa y todo el esfuerzo que también hacemos para democratizar la tecnología a través del FabLab. Todos estos logros que están impactando a las comunidades y a los territorios han sido visibilizados y, en realidad, soy la portavoz de todos aquellos que trabajan día a día por transformar la educación en Bolivia”.

Para Ágreda, la educación es la única vía para alcanzar un desarrollo sostenible y una sociedad más justa. En su visión, el país debe aspirar a una economía basada en el conocimiento y el talento humano, dejando atrás la dependencia exclusiva de los recursos naturales. Bajo su liderazgo, se ha impulsado un modelo que busca cerrar brechas históricas, especialmente en áreas donde la presencia femenina aún es mínima.

Ágreda señala con firmeza que hay desafíos que persisten en la sociedad boliviana, como la baja representación en cargos de alta decisión y la necesidad de transformar los modelos culturales desde el hogar.

“¿Cuánto animamos a nuestras hijas a usar un desarmador o a jugar con LEGO en lugar de solo comprarles muñecas?”, cuestionó, subrayando la urgencia de fomentar la curiosidad científica desde la infancia. Para ella, este reconocimiento es un mensaje de persistencia para todas las mujeres bolivianas: "No desmayen, sigan adelante porque esta es una visibilización del esfuerzo que realizamos día a día por construir un mejor país".

Junto a Ágreda, el libro también destaca la labor de Xiomara Zambrana, directora ejecutiva nacional del Instituto de la Mujer y Empresa (IME). Su trabajo ha sido clave en el acompañamiento y formación de más de 16.000 mujeres, promoviendo un liderazgo femenino que se fundamenta en la investigación y la generación de datos para políticas públicas.

Zambrana percibe su inclusión en este grupo de 200 líderes como una oportunidad de amplificar voces tradicionalmente silenciadas.

“Es un honor y también siento que es un espacio para poder amplificar aquellas voces que quizás no son visibles o no están representadas, pero que a través de las mujeres que estamos ahora sí podemos traducirlo, pensar en poder recoger esas voces, en pensar en un liderazgo más democrático y pensar también en todas las realidades que existen en Bolivia”.

Su enfoque complementa la visión de Ágreda al enfatizar que la diversidad de liderazgos —desde el deporte hasta la ciencia y la empresa— es lo que permite elevar la prosperidad de la nación y el bienestar de las generaciones venideras.

Un testimonio de identidad y futuro

La obra literaria conecta el legado de heroínas como Bartolina Sisa, Juana Azurduy y Adela Zamudio con las protagonistas de la Bolivia actual. Al reunir a mujeres de diversos ámbitos que han dejado huella desde la independencia hasta la fecha, el libro se constituye en un registro sociológico vital.

Con el respaldo de organismos internacionales como ONU Mujeres y la Unión Europea, y bajo el lema “200 Mujeres del Bicentenario. 200 años de historia. Un solo legado: Bolivia”, el evento reafirmó que el futuro del país está intrínsecamente ligado al talento y liderazgo transformador de sus mujeres.

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