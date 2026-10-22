CBN celebra el mes de su aniversario 140 con una jornada junto a su equipo de ventas

Un día después de cumplir 140 años, Cervecería Boliviana Nacional (CBN) realizó este miércoles una jornada especial con su equipo de ventas. La jornada comenzó a primera hora con la reunión del equipo antes de salir al mercado. El gerente general, José Andrés Abraham, la dirigió y resaltó la importancia de fortalecer la relación con los clientes.

La actividad tuvo una edición especial, ya que no solo participó el área de ventas, sino también otras áreas de la empresa. “Son más de 80.000 clientes, 80.000 familias que tienen una relación directa con CBN. La relación con ellos fortalece nuestras marcas y además ayuda a que esos negocios crezcan, duren en el tiempo y se formalicen, para que todo el ecosistema sea más próspero”, explicó.

La visita posterior a los Puntos de Venta, sumó además un mensaje de consumo responsable. “La cerveza es un producto natural, hecho con cuatro ingredientes y de baja graduación alcohólica y nosotros debemos promover que las ocasiones de consumo sean responsables e inteligentes. Qué mejor que comunicarlo con nuestra fuerza de ventas, que es la que llega a los clientes”, afirmó el gerente.

Este mensaje se sumó a “Brindemos con Moderación”, la iniciativa con la que CBN promovió el consumo inteligente durante el mes. La iniciativa incluyó una campaña en medios con sus marcas y otra con influencers, mensajes en las aplicaciones de TADA y Bees, además de actividades con colaboradores y visitas a su planta que sirvieron también para dar a conocer Corona 0, la propuesta de la marca con el mismo sabor y 0% de alcohol.

Sobre el aniversario, Abraham señaló que los 140 años son un orgullo y una manera de celebrar a todas las personas que construyeron un legado y permitieron que la empresa se convierta en un referente en el país. Añadió que quienes hoy trabajan en CBN tienen el compromiso de construir una empresa que dure 100 años más.