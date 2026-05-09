En lo que las autoridades argentinas han calificado como un "hito histórico", el Ministerio de Seguridad de la Nación desarticuló una organización criminal que transportaba más de 400 kilos de cocaína procedentes de Bolivia. El operativo, realizado en la provincia de Santa Fe, arroja nuevas luces sobre la estructura remanente del prófugo uruguayo Sebastián Marset y su conexión con el fallecido piloto, alias ‘Pepa’.

El rastro de alias ‘Pepa’ y la DEA

La investigación, que duró 45 días, se originó gracias a una escucha telefónica proporcionada por la DEA. Según detalló la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el número interceptado pertenecía a una red vinculada directamente con José Pedro Rojas Velasco, alias ‘Pepa’.

Rojas Velasco, identificado por Argentina como piloto y miembro clave de la organización de Marset, fue asesinado en Bolivia el pasado 26 de abril en un hecho de sangre que conmocionó a la región. Las autoridades argentinas confirmaron que, pese a su muerte, los contactos telefónicos vinculados a su estructura seguían activos para coordinar vuelos clandestinos desde territorio boliviano hacia pistas ilegales en el país vecino.

Operativo "Don Julio": Emboscada en la pista

El despliegue policial fue cinematográfico. Grupos de élite de la Policía Federal Argentina (PFA) permanecieron ocultos durante semanas en una zona inhóspita cerca de la localidad de Vera, en el establecimiento "Don Julio".

La intercepción: Por primera vez en la historia argentina, se logró capturar una avioneta Cessna 210 en tierra, dentro de una pista clandestina.

Táctica de bloqueo: Para evitar que la nave despegara al detectar la presencia policial, los agentes minaron la pista de aterrizaje , bloqueando cualquier intento de fuga.

Detenidos: Se capturó a ocho personas. Entre ellas, el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana, y seis ciudadanos argentinos encargados de la logística en tierra.

Cifras y tecnología

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que este decomiso refuerza la tendencia de incautaciones récord en Argentina, superando en un 11% el máximo histórico de 2017. Por su parte, la ministra Monteoliva resaltó el uso de drones y cámaras ocultas, comunicación satelital en zonas sin señal de celular, además del secuestro de camionetas, camiones y 16 teléfonos celulares que serán peritados.

"Somos el país de la región que más difícil le está poniendo la situación a las organizaciones criminales", sentenció Monteoliva, mencionando que este golpe fue coordinado bajo los lineamientos de Homeland Security y el Departamento de Estado de EE. UU.

Este operativo ratifica que las redes de Sebastián Marset continúan operativas en la región, utilizando el puente aéreo Bolivia-Argentina. La mención de alias ‘Pepa’ confirma que su ejecución en Santa Cruz no detuvo las operaciones de su organización, que sigue utilizando pilotos bolivianos para el traslado de sustancias controladas hacia el sur del continente. Se espera que la información extraída de los teléfonos secuestrados sea compartida con las autoridades bolivianas para identificar los hangares y puntos de despacho en el país.

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