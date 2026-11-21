Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió el centro de Perú este viernes y sorprendió a los presentadores de un noticiero que transmitía en vivo. La intensidad del movimiento quedó registrada por las cámaras, que captaron la reacción de los periodistas mientras intentaban mantener la calma ante la emergencia.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la región del mismo nombre. El temblor también se sintió en Lima y otras zonas del país, donde numerosas personas percibieron el movimiento y buscaron ponerse a salvo.

Durante la transmisión, la preocupación de los conductores fue evidente. “Está muy fuerte, salgamos, salgamos”, se escucha decir a uno de los presentadores, mientras el sismo continuaba.

En medio de la tensión, otro de los periodistas pidió mantener la calma y evitar el pánico: “Tranquilidad, calma, hay muchos trabajadores acá”, expresó, en referencia a las personas que se encontraban en el lugar.

Daños y personas afectadas

De acuerdo con el balance preliminar del Gobierno peruano, el sismo dejó al menos 39 viviendas afectadas y una mujer herida en Lima. Las autoridades comenzaron las evaluaciones correspondientes para determinar el alcance de los daños ocasionados por el movimiento.

A continuación, el video: