¿Existen los ovnis? Así puedes acceder a los documentos desclasificados del Pentágono y sacar tus propias conclusiones

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos anunció la publicación de archivos inéditos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP/FANI), que comenzó este 8 de mayo de 2026, luego de una disposición impulsada por el presidente Donald Trump.

La decisión que involucra a organismos de inteligencia, agencias de seguridad y entidades científicas permite el acceso público a documentos previamente clasificados, impactando tanto a la ciudadanía como a la comunidad investigadora, según comunicó el Departamento de Guerra en su portal oficial war.gov/UFO.

La medida, definida como un esfuerzo histórico de transparencia, busca que la sociedad tenga acceso directo a material original, y explícitamente invita a que “el público pueda sacar sus propias conclusiones” acerca de los fenómenos descritos.

¿Cómo se accede a los archivos desclasificados?

El Departamento de Guerra (Department of War) centraliza la información en el portal war.gov/UFO, donde se pueden consultar los materiales desclasificados. La primera entrega incluye 162 archivos, entre los que se encuentran testimonios, informes de incidentes y registros visuales. Según el comunicado institucional, la publicación se realizará de manera progresiva conforme se localicen, revisen y desclasifiquen nuevos documentos, algunos de los cuales solo existen en formato físico.

Historias desclasificadas

Entre los casos reportados, uno de los archivos describe la entrevista del FBI a un piloto de dron en septiembre de 2023. El testigo relató haber observado un “objeto lineal” que emitía una luz tan intensa que permitía distinguir bandas en su interior, permaneciendo visible entre cinco y diez segundos antes de desaparecer, de acuerdo con la documentación oficial. Otro archivo corresponde a una imagen de la misión Apolo 17 de 1972, donde se observan tres puntos en formación triangular. El análisis preliminar indica que podría tratarse de un objeto físico, aunque no existe consenso sobre su naturaleza, según el portal gubernamental.

Fuente: Infobae.

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