Ganó la lotería, pero el boleto reveló la infidelidad de su esposo; conozca la insólita historia

En diciembre de 2022, la vida de Lolimar dio un vuelco drástico cuando su esposo resultó ganador de 109.000 euros en el Gordo de Navidad de España. De acuerdo al portal El Heraldo de México, la alegría del momento duró poco al difundirse imágenes del festejo donde el hombre abrazaba cariñosamente a otra mujer, lo que destapó una infidelidad de cuatro años.

Al ser encarado sobre el sospechoso comportamiento, el sujeto intentó desestimar los reclamos argumentando que su pareja imaginaba cosas sin sentido. Sin embargo, al día siguiente el individuo huyó tras revelarse que el boleto premiado había sido un regalo de aniversario entregado por su propia amante.

Al estar casados mediante el régimen de bienes gananciales, a la esposa legítima le corresponde por derecho la mitad del botín cobrado, suma cercana a los 54.500 euros. Para evitar el pago, el exmarido apeló el fallo favorable dictado en A Coruña alegando falsamente que ya no convivían como pareja cuando ocurrió el sorteo.

El conflicto cobró fuerza internacional tras la reciente presentación de la afectada en un programa televisivo, donde compartió los insólitos giros del caso. Durante la audiencia legal se conoció además que el hombre ya planea contraer matrimonio con la tercera persona involucrada en el engaño.

El dinero del sorteo permanece bajo custodia

Por el momento, la suma millonaria se mantiene congelada por las autoridades judiciales hasta que se resuelva de forma definitiva el último recurso presentado. Este insólito episodio que inició con la fortuna de un sorteo festivo concluyó convertido en un polémico proceso legal con gran repercusión mediática.