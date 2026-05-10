Globos y corazones: así celebró un conductor a las madres en Colombia

Un conductor de transporte público en Barranquilla sorprendió a sus pasajeros con un emotivo homenaje por el Día de la Madre, convirtiendo un recorrido cotidiano en un momento lleno de alegría y emoción.

El trabajador decoró completamente el interior de su bus con globos rosados y rojos, corazones y mensajes de “Feliz Día Mamá”, detalles que rápidamente llamaron la atención de quienes abordaban el vehículo en la capital del Atlántico colombiano.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra cómo el conductor adornó cuidadosamente cada espacio del motorizado con guirnaldas y figuras en forma de corazón, incluyendo una decoración más grande ubicada en la parte trasera del bus.

Desde las primeras horas del día, el vehículo inició su recorrido llevando no solo pasajeros, sino también sonrisas y mensajes de cariño dedicados a las madres que celebraban su día.

Aunque no se conoce la identidad del conductor, su gesto fue ampliamente aplaudido por los usuarios del transporte público, quienes destacaron la iniciativa como una muestra de humanidad y gratitud en medio de la rutina diaria.

Sin grandes discursos, el chofer logró emocionar a decenas de personas con un homenaje sencillo, pero significativo, recordando la importancia de reconocer a las madres con pequeños detalles.

En Colombia, el Día de la Madre se celebra tradicionalmente el segundo domingo de mayo, una fecha en la que miles de familias se reúnen para homenajear a las mamás.

Mira la programación en Red Uno Play