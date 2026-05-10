¿Qué pasó? Motocicleta quedó incrustada en semáforo tras violento choque

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en Canadá, se ha viralizado en redes sociales luego de que una motocicleta terminara incrustada en un semáforo tras un violento choque con un automóvil deportivo.

Las imágenes del hecho han sorprendido a miles de usuarios debido a la inusual escena: la motocicleta quedó en posición vertical, atrapada en la estructura metálica del semáforo, lo que generó numerosas reacciones en redes sociales y medios internacionales.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el motociclista sufrió heridas de gravedad, aunque se encuentra fuera de peligro. En tanto, el conductor del vehículo involucrado resultó ileso.

Testigos relataron que, tras escuchar un fuerte impacto, observaron un automóvil severamente dañado en medio de la vía. Sin embargo, no lograban ubicar la motocicleta hasta que levantaron la vista y descubrieron que había quedado suspendida a varios metros de altura.

La policía acordonó el área para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado de forma oficial cómo ocurrió el choque ni las causas que provocaron que la motocicleta terminara en esa posición.

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